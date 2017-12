später lesen Rebecca Horn Hauchkörper als Lebenszyklus FOTO: Frank Vinken (LM) FOTO: Frank Vinken (LM) 2017-12-27T15:02+0100 2017-12-28T00:00+0100

Auch in diesen Tagen ist im Lehmbruck Museum für Abwechslung gesorgt. Am heutigen Donnerstag sowie am Freitag, 29. Dezember, finden jeweils um 15 Uhr Familienführungen zu Rebecca Horns Ausstellung "Hauchkörper als Lebenszyklus" statt.