später lesen Rundgang in Duisburg Historiker zum "Siegfried"-Denkmal 2018-03-04T15:37+0100 2018-03-05T00:00+0100

Am Samstag, 10. März, um 13 Uhr, lädt der Historiker Jonas Krüning ein zu einem Rundgang auf dem Ehrenfriedhof am Kaiserberg. Während der Führung erfahren die Besucher wissenswerte Geschichten über die Kriegsgräberstätte, die 1914 für die in Duisburger Lazaretten gestorbenen Soldaten im Ersten Weltkrieg angelegt wurde.