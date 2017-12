Nach dem Schiffsunglück auf dem Rhein haben Statiker keine Schäden an der Autobahnbrücke in Duisburg feststellen können. Am Mittwochmorgen wurde die Brücke freigegeben. Die Verletzten konnten die Krankenhäuser wieder verlassen. Von Christian Schwerdtfeger , Sabine Kricke und Tim Harpers

"Es gibt äußere Schäden, aber keine am Bauwerk", sagte eine Sprecherin von Straßen.NRW am Mittwochmorgen. Die Autobahnbrücke der A42 wurde nach stundenlanger Sperrung um 10.30 Uhr wieder freigeben. Grund für die Sperrung war ein Schiffsunfall: Ein Passagierschiff mit 129 Menschen an Bord hatte gegen 20.45 Uhr am Dienstagabend den linksrheinischen Pfeiler der Autobahnbrücke Baerl gerammt.

25 Personen wurden laut Polizei verletzt, vier davon schwerer. Die Feuerwehr sprach von insgesamt 27 verletzten Menschen. Die Reederei des havarierten Schiffs nannte wiederum 30 Verletzte, davon vier Besatzungsmitglieder. Die Reisenden aus den Beneluxstaaten hatten jedenfalls Glück im Unglück: Schon am Vormittag sind die meisten wieder zu Hause oder auf dem Heimweg, keiner von ihnen musste weiter im Krankenhaus behandelt werden.

Experten von Straßen.NRW waren bereits am frühen Morgen vor Ort und nahmen die Brücke in Augenschein. Unserem Reporter vor Ort hatte man schon früh mitgeteilt, dass an dem Pfeiler nur Schrammen zu sehen seien. "Steine sind offenbar nicht herausgebrochen", sagte einer der Experten.

Ursache für Schiffsunglück ungeklärt

FOTO: dpa, rwe fgj

Noch am Abend nahm die "Emily Brontë", das ebenfalls stromabwärts befindliche Schwesterschiff der "Swiss Crystal", die Passagiere auf und zog das havarierte Hotelschiff zur nach Duisburg-Mühlenweide am Eingang des Ruhrorter Hafens. Dort wurde den Passagieren von der Reederei angeboten, auf dem bereits eingetroffenen Ersatzschiff "Swiss Diamond" zu übernachten oder direkt per Bus die Heimreise anzutreten.

Laut einem Sprecher der Polizei Duisburg ist das beschädigte Schiff wohl erstmal nicht fahrtüchtig. "Der Bug ist relativ stark beschädigt", sagte der Sprecher. Vermutlich bekomme die Rederei nur eine Genehmigung, mit dem Schiff ohne Passagiere direkt zur einer Werft zu fahren, um es dort reparieren zu lassen.

Die Ermittlungen der Polizei zu den Ursachen für das Unglück liefen direkt nach der Havarie an, sie können einige Zeit in Anspruch nehmen. Ermittelt werde in alle Richtungen. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Rheinpassage an der Unglücksstelle für die Schiffsführer als "eines der schwereren Stücke". Der Kapitän des Unglücksschiffs erlitt einen Schock und konnte noch nicht direkt zum Hergang des Unglücks befragt werden.

Unfallstelle gilt als schwierig - Rheinpegel war erhöht

Die "Swiss Crystal" befand sich auf den letzten Kilometern eines Törns mit Start und Ziel in Arnheim über Mainz und Koblenz, der am 22. Dezember begann und am Mittwoch enden sollte. In einer langen Rechtsbiegung des Rheins in Richtung Niederlande liegt die Brücke Baerl der Autobahn 42, kurz davor die "Haus-Knipp-Eisenbahnbrücke". Die Schiffsführer müssen zunächst den Pfeiler der Eisenbahnbrücke passieren und dann die folgende A42-Brücke unterqueren.

Am Dienstagabend war der Rheinpegel erhöht (5,68 Meter), deshalb lag der Pfeiler der Autobahnbrücke anders als bei normalem Stand im Wasser. Warum das Hotelschiff die Kurve nicht bekam und mit der Normalgeschwindigkeit von 25 bis 28 Stundenkilometern mit dem Pfeiler kollidierte, das gilt es nun zu klären.

Die A42, einer der Hauptverkehrswege in und aus Richtung der Beneluxstaaten, wurde nach dem Unfall zwischen den Anschlusstellen Duisburg-Baerl und Duisburg-Beeck gesperrt. Bauarbeiten auf der parallel verlaufenden A40, die zunächst verschoben werden sollten, werden nach der Wieder-Öffnung der A42-Brücke doch durchgeführt.

(mit dpa)