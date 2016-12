Amtrauen die Duisburger ihren Augen nicht. Am Freitagvormittag liegt plötzlich ein gewaltiger Pottwal am Ufer des Rheins in Homberg. Hatte sich der Wal vielleicht verirrt, ist er etwa über die Nordsee in den Rhein geschwommen und dann gestorben? Fehlanzeige: Der Pottwal am Duisburger Rheinufer... mehr