Duisburg: Jeden Abend muss Jutta Wellmann durch den Stau nach Hause

Jutta Wellmann wohnt im Duisburger Süden und arbeitet in Düsseldorf. Den Weg legt sie normalerweise mit dem Auto zurück. Auf dem Hinweg staut sich in der Regel ab dem Düsseldorfer Flughafen der Verkehr in die City der Landeshauptstadt. Und zurück?

"Manchmal stehe ich schon am Kreuz Duisburg-Süd", sagt die Wedauerin. Ganz schlimm aber werde es vor der A59-Abfahrt Großenbaum, an der sie die Autobahn verlässt. Sorgen nicht gerade widrige Wetterverhältnisse, Urlaubszeit oder Brückentag dafür, dass der Verkehr allgemein geringer ist, so steht sie oft schon vor der Abbiegespur in der Autoschlange. Nur langsam geht es an der Abfahrt zur Kreuzung Altenbrucher Damm, von dem es nach ein paar hundert Metern wiederum nach rechts und links abgeht auf die Großenbaumer Allee.

Schon an der beampelten Kreuzung an der Autobahnabfahrt läuft es nachmittags nicht flüssig. Fast immer ist der Verkehr aus der verbotsfahrtberechtigen Gegenrichtung so stark, dass nur wenige Autos von der A59 nach links auf den Altenbrucher Damm abbiegen können - zumal sie gleich wieder im Stau landen. Vor der Kreuzung Großenbaumer Allee gibt es zwar neben der Rechtsabbieger- auch eine Linksabbiegerspur. Die aber ist sehr kurz, denn sie beginnt erst nach der Linksabbiegerspur zum Discounter Aldi auf der Gegenfahrbahn. Die Folge: Der Verkehr staut sich auf dem Altenbrucher Damm - manchmal zurück bis in die Höhe von Afrika-Siedlung und Golfplatz.

Wellmann sieht den Grund darin, dass die Ampeln ungünstig geschaltet sind und die Abbiegerspur zur Großenbaumer Allee viel zu kurz ist. Auf der A59 bis zur Abfahrt Wedau zu bleiben, ist für sie keine Alternative. Denn auch dort bildet sich im nachmittäglichen Berufsverkehr eine sehr lange Schlange. "Ich denke mit Schrecken daran, wie es wird, wenn die Stadt das Bahngelände in Wedau bebaut. Dann werden wohl noch mehr Berufspendler unterwegs sein." Die Stadt erklärt auf Nachfrage, dass sie sich die Örtlichkeiten anschauen wird, um dann zu entscheiden, ob eine Änderung notwendig ist.

(hch)