Duisburg: Jetzt ist Schluss!

Jetzt wollen wir es wissen: In der Fastenzeit übernehmen drei RP-Redakteure die Aufgabe, die entbehrungsreiche Zeit mit Ihnen, liebe Leser, zu teilen. Wir verzichten auf das, was uns besonders am Herzen liegt. Und werden einmal in der Woche darüber berichten, wie es uns dabei geht. Halten wir durch? Schaffen wir das? Wir wollen ehrlich sein und auch zugeben, wenn es nicht immer so gelingt, wie wir uns das vorgestellt haben. Zur Vorbereitung auf das Osterfest ist die Fastenzeit eine lange kirchliche Tradition. Von Aschermittwoch bis zum Osterwochenende wird nun auch von uns Enthaltsamkeit geübt.