Duisburg Kammerkonzert: Altstaedt spielt Beethoven-Sonaten 2017-05-04

Wie das Genie von Ludwig van Beethoven immer neue Gipfel anstrebte, zeigt sich auf faszinierende Weise in seinen fünf Sonaten für Klavier und Violoncello. Entstanden zwischen 1796 und 1815, markieren sie Schnittpunkte seiner künstlerischen Entwicklung. Die beiden Sonaten opus 5, in ihrer zweisätzigen Anlage bereits revolutionär, repräsentieren das Frühwerk. Die dreisätzige Sonate opus 65 steht für die mittlere Schaffensperiode, in der auch die 5. und 6. Sinfonie entstanden. Mit den beiden Sonaten opus 102, eigenwillig in der formalen Gestaltung und zukunftsweisend in ihrer Ausdruckskraft, beginnt Beethovens legendärer Spätstil.