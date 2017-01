Ermittlungen in Duisburg: Kannte der Messer-Angreifer seine Opfer?

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Randalierer in einer Duisburger Polizeiwache ermittelt die Staatsanwaltschaft die Hintergründe für die Attacke auf die beiden Beamten. Viele Fragen sind noch offen.

Zwei Polizisten hatten in der Nacht zu Sonntag einen 43-Jährigen erschossen, der in den Wachraum gesprungen und mit einem Messer in der Hand auf sie zugestürmt war. Zuvor soll der Mann in der Nähe drei Passanten mit dem Messer attackiert und verletzt haben.

Ob der mutmaßliche Gewalttäter unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, müssten nun die Blutergebnisse zeigen. Sie würden am Dienstag erwartet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Offen ist zudem noch, ob der Mann die drei Passanten kannte, die er auf der Straße angegriffen haben soll, oder sie willkürlich auswählte.

"Wir gehen bislang davon aus, dass es zu den ersten beiden Opfern keine Beziehung gab", sagte der Staatsanwalt. Die Verletzten, deren Zustand inzwischen nicht mehr kritisch sei, würden in den nächsten Tagen ausführlich vernommen.

Bei dem Angriff auf die Wache hatten die Beamten je einen Schuss aus ihren Dienstwaffen abgegeben. Einer traf den Angreifer tödlich in den Hals, wie die Obduktion ergeben habe. Die beiden Polizisten hätten derzeit dienstfrei, sagte eine Sprecherin am Montag.

