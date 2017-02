Duisburg: Karneval im närrischstem Stadtteil

Die heiße Phase des Sermer Karnevals nähert sich den Höhepunkten. Nach den ersten Highlights der Session mit der Kürung von Prinz Schwatten I. mit seinem Hofmarschall Tino und dem Kinderprinzenpaar Rian I. und seiner Prinzessin Mara, steht jetzt für die KG Südstern eine komplett ausgefüllte Woche an.

Sie beginnt am Donnerstag, 23. Februar, um 19.11 Uhr im Festzelt am Breitenkamp, Einlass ab 18 Uhr, mit der "Tanzparty zu Altweiber". Bei freiem Eintritt erfüllt "DJ Tümmel" alias Thomas Kirchholtes die Wünsche des tanzfreudigen Publikums. Am Freitag, 24. Februar, feiert der närrische Nachwuchs Karneval. Um 15.30 Uhr (Einlass 15 Uhr) halten der Sermer Kinderprinz Rian I. mit Prinzessin Mara und den Paginnen Lilly und Pia Hof im Sermer Festzelt. Moderiert wird die Sitzung gewohnt unterhaltsam von Andre Lötschert.

Am Samstag, 25. Februar, folgt der Höhepunkt des Sitzungskarnevals: das bunte Narrenkarussell. Nach dem Einmarsch der Formationen und der Ehrung verdienter Mitglieder präsentieren die "Südsterne" ihren Gardetanz. Anschließend erleben die Besucher die "Linus Show" mit einem Gesangs- und Verwandlungskünstler. Nach der Tanzgarde "Luftflotte" ziehen die Wurstsammler zurück auf dem Südstern, die bei den Dorfbewohnern Stärkung für das närrische Volk eingesammelt haben (wir berichteten). Weiter geht es mit Thorrer Schnauzer (Männer) Ballett und einer Show der "Südsterne". Zum guten Schluss sorgt die "Gulaschkapell" noch einmal für Stimmung und für bestes Klima zum Einmarsch von Stadtprinz Mark I. Für diese Veranstaltung sind noch Sitz- und Stehplatzkarten zu bekommen.

Sonntag geht es dann auf die Straße. Der Umzug durch das närrische Dorf zieht um 14.11 Uhr los und endet mit dem Manöverball im Festzelt (freier Eintritt). Da die strengen Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen, werden noch dringend Ordner gesucht. Freiwillige melden sich bitte per Email: zugleitung@kg-suedstern-serm.de.

Nachdem Montag die Karnevalsgesellschaft Südstern am Duisburger Rosenmontagszug teilgenommen hat, geht es um 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, weiter mit dem Preismaskenball. Wie in jedem Jahr werden die besten Masken prämiert. Umrahmt wird die Parade von närrischen Beiträgen aus dem Dorf. Hier werden Besucher auch aus der Ferne gerne gesehen. Veilchendienstag treffen sich die Sermer Narren ab 12.11 Uhr zum Wurstessen im "Hotel Restaurant Schenke", um dann bei Einbruch der Dämmerung vor der Gaststätte "Chinagarten" gegen 18.30 Uhr den Hoppeditz zu verbrennen.

Fehlt noch der Mittwoch: Großreinemachen und aufräumen. Denn bekanntlich ist am "Aschermittwoch alles vorbei"....

Quelle: RP