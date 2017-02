später lesen Hamborn Karnevalisten fühlen sich sicher FOTO: Reichwein FOTO: Reichwein 2017-02-26T19:47+0100 2017-02-27T00:00+0100

Der 55. Kinderkarnevalszug in Hamborn zog gestern unter dem Motto "55 Jahre Zug - ist für uns noch nicht genug!" durch die Duisburger Straßen. Neu war, dass er sich in diesem Jahr durch die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen bereits hinter der Sparkasse auflöste und somit zwei Kilometer kürzer war als in der Vergangenheit.