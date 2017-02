später lesen Trinkhalle in Duisburg Kioskmitarbeiter verkauft Marihuana an Minderjährige FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

Twittern





2017-02-02T16:17+0100 2017-02-02T16:17+0100

Ein Kioskmitarbeiter soll in einer Duisburger Trinkhalle Minderjährigen Drogen verkauft haben. Polizisten in zivil fanden bei einem Zwölf- und einem 14-Jährigen am Mittwochnachmittag unmittelbar nach dem Besuch der Trinkhalle Marihuana.