Duisburg: Künstler wollen zeigen: Schwarz nicht gleich Schwarz

Mitglieder der Gruppe Duisburger Sezession zeigen ihre Werke bis 19. März im Dreigiebelhaus in Xanten. Von Sabine Hannemann

15 Mitglieder der Gruppe Duisburger Sezession stellen zurzeit in Xanten aus. Das Thema der Ausstellung "Schwarz vielleicht" macht neugierig. Zum wiederholten Mal ist das Dreigiebelhaus am Dom für die Duisburger Kunstschaffenden Ort des Geschehens und der Kommunikation mit Besuchern. Als Gruppe treten sie homogen auf, jeder hat jedoch eine deutlich eigene Handschrift, die sich in den Bildern widerspiegelt. Zugleich gilt die Gruppe als Repräsentantin der aktuellen Kunstlandschaft. Für Michael Blaszczyk, Kurator der Galerie im Dreigiebelhaus in Xanten, bietet die Gruppe Alleinstellungsmerkmale. "Heute gibt es immer weniger Gruppen, die in der Form miteinander ausstellen. Die Gruppenausstellung gilt daher als Herausforderung", so der Kurator. Vielmehr zähle die Subjektivität, die Individualität im Kunstgeschehen. Die Stimmung in der Gruppe sei gut, der Umgang miteinander respektvoll, ist aus der Gruppe zu hören. Das Ausstellungsthema wirft bewusst Fragen auf, wie aus der Gruppe zu hören ist. "Was heißt vielleicht?" oder aber "Wann ist etwas schwarz?" Schwarz und schwarz sind verschieden und völlig unterschiedlich, etliche Nuancen sind bei Lichteinfall möglich.

Ausgestellt werden Grafiken, Malerei wie auch Plastiken. "Das Thema zwingt zum Nachdenken. Die Ausstellung war so zu gestalten, dass alles ins Konzept passt", sagt Hans-Jürgen Vorsatz. Gelungen ist die Vielfältigkeit, die die Gruppe wie auch das Thema mitbringen. Zu den verschiedenen Exponaten findet der Besucher eine kurze Vita des Kunstschaffenden.

Ausstellung bis 19. März. Anschrift: Kapitel 18, 46509 Xanten, Öffnungszeiten: Dienstags (14 bis 17 Uhr), mittwochs (9 bis 13 Uhr, 14 bis 17 Uhr), donnerstags und freitags (14 bis 17 Uhr) sowie samstags (9 bis 13 Uhr). Montags geschlossen.

Quelle: RP