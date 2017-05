Duisburg: Lautstarker Protest gegen Thyssen-Pläne

Rund 7500 Stahlarbeiter protestierten gestern lautstark vor Tor 9 von HKM in Hüttenheim gegen Restrukturierungspläne von Thyssenkrupp.

Die Beschäftigten fürchten, dass rund 4000 der 27.000 Thyssen-Arbeitsplätze verloren gehen, auch ohne dass es zu der möglichen Fusion mit dem indischen Mitbewerber Tata kommt, denn dann würden es noch mehr sein. Der Konzern widerspricht diesen Berechnungen und will am heutigen Donnerstag dem Aufsichtsrat der Stahlsparte Einzelheiten der Planungen mitteilen.

Bei der Kundgebung in Hüttenheim forderten Betriebsräte und IG-Metall-Funktionäre, die Gespräche mit Tata zu beenden und kündigten ihren Widerstand an. Bekannt ist, dass Thyssenkrupp in den nächsten drei Jahren 500 Millionen Euro einsparen will. Nachgedacht wird angeblich darüber, unter anderem Anlagenteile im Hüttenheimer Werk zu schließen.

Quelle: RP