Rp-Serie Duisburger Geschichte Und Geschichten: Liebesgeschichte im Lagerdorf

Ein Grabstein erzählt die Geschichte eines römischen Paares. Zu erleben im Kultur- und Stadthistorischen Museum. Von Harald Küst

Die Römer am Niederrhein auf heutigem Duisburger Gebiet haben Spuren hinterlassen. Bis heute. Im Duisburger Kultur- und Stadthistorischen Museum entdeckt der Vorbeikommende einen auffälligen römischen Grabstein der Polla Matidia, den man in Moers-Asberg gefunden hat. Bei genauem Hinsehen erkennt man, das Polla Matidia ein Tuch über den Kopf trägt - eine Palla. Neben ihr liegt ein Schoßhund mit Halsband. Die Buchstaben der lateinischen Grabinschrift sind uns vertraut - sie sind bis heute Grundlage unseres Schriftsystems. Die übersetzte Grabinschrift lautet:

Polla Matidia, genannt

Olymphia, 30 Jahre alt,

liegt hier begraben.

Lucius Iulius, Sohn des Lucius, aus dem Stimmbezirk Falerna,

Veteran der 2. Legion [mit dem Beinamen] Augusta,

hat von seinem Geld für das Notwendige gesorgt.

Mit ein wenig Vorstellungskraft bewahrt der Grabstein eine Liebesgeschichte vor dem Vergessen. Polla Matidia stammte vermutlich aus der römischen Provinz Hispanien (Iberische Halbinsel). Sie kam im Jahre 10 in Begleitung von Lucius Iulius, dessen Lebensgefährtin (concubina) sie war, an den Niederrhein. Lucius Iulius war ein Legionär, der nach der katastrophalen Varusniederlage aus Hispanien abberufen und zur Verstärkung des Rheinheeres an den Niederrhein abkommandiert worden war. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst blieb Lucius mit seiner Polla in Asciburgium. Die beiden lebten im Lagerdorf auf heutigem Duisburger Gebiet. Hier sang oder tanzte Polla Mattidia für die römischen Soldaten. Inzwischen hatte sie sich den Künstlernamen Olymphia zugelegt. Im Lagerdorf gab es Tavernen, in denen die Soldaten Erholung und Vergnügen vom Dienst fanden. Etwa 500 Legionäre waren in Asciburgium stationiert. Wein, Glücksspiel und die Auftritte der Olymphia im Lagerdorf sorgten für Abwechslung. Die Darbietungen faszinierten das vorwiegend männliche Publikum. Veteran Lucius empfand keine Eifersucht. Vielmehr beschützte er seine Gefährtin - wusste er doch um die enge Zuneigung seiner Polla. Lucius verfügte nach 25 Jahren Dienstzeit über ein ansehnliches Vermögen und wollte mit seiner Olymphia eine neue Existenz aufbauen, aber wenige Jahre später verstarb die schöne Polla im Alter von nur 30 Jahren. Lucius finanzierte aus tiefer Trauer und Zuneigung den kostspieligen Grabstein. Der Stein erzählt nicht nur etwas über das Leben der Polla, sondern auch über die Bestattungsriten und Vorstellungen der Römer über das Jenseits. Grabsteine waren sichtbare Zeugen, dass die Lebenden ihre Toten nicht vergaßen. Mit diesem außergewöhnlichen Grabstein ist dies gelungen - Polla und Lucius sind auch nach 2000 Jahren nicht vergessen.

Die Geschichte führt in die Zeit des römischen Kaisers Augustus. Die Römer schätzten den Rhein als Transportweg und Grenze. An diesem "nassen Limes" errichteten sie Militärlager. Im Jahr 16 vor Christus entstand an einem Altarm des Rheins im Gebiet des heutigen Moers-Asberg ein Kastell, das etwa 100 Jahre Bestand hatte: Asciburgium. Zum Kastell gehörten ein Dorf, ein Hafen und Gräberfelder. Üblich war die Brandbestattung. Wie sich erst bei den Ausgrabungen in den 70er Jahren herausstellte, lag das zivile Dorf der Römer auf heutigem Duisburger Gebiet, das Militärlager aber auf Moerser Boden, erläutert Werner Pöhling, langjähriger Pressesprecher des Kultur- und Stadthistorischen Museums. Da es in den 70er Jahren in Moers keinen Archäologen gab, wurde das Duisburger Museum mit Dr. Tilmann Bechert mit den Grabungen beauftragt. Die Ausgrabungen erbrachten einen seltenen Nachweis dafür, dass schon in der Zeit von Augustus römische Truppen in unserer Region anwesend waren.

Das Areal ist heute überbaut. Der verlandete Rhein-Altarm zeichnet sich aber als "Essenberger Bruch" noch augenfällig im Gelände und auf Landkarten ab.

Quelle: RP