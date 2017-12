später lesen Duisburg Liebgewonnene Rituale und viel Bescheidenheit FOTO: ??? FOTO: ??? 2017-12-22T16:02+0100 2017-12-23T00:00+0100

Die Rituale fallen mir als erstes ein, wenn ich an meine Kindheits-Heiligabende denke. Allen voran das Aufsagen eines Weihnachtsgedichtes und das Musizieren auf der Flöte, dann das unerträgliche Warten im Kinderzimmer und später vor der Türe zum verdunkelten Wohnzimmer, bis das Christkind endlich das Glöckchen am Tannenbaum kaum hörbar läutete. Ich erinnere mich an das Traditionsessen, den Sieben-Zutaten-Heringssalat, an den Besuch der Christmette zu später Stunde. Ach ja, und daran, dass ich in der Vorweihnachtszeit ein Spielzeug an das Kinderheim Maria in der Drucht abgeben musste, wollte ich am 24.12 ein neues bekommen.