Duisburg: Madame de Staël gab sich die Ehre

Das dritte Profile-Kammerkonzert war der französischen Schriftstellerin gewidmet. Von Ingo Hoddick

"Über Deutschland" hieß das jüngste, dritte Profile-Kammerkonzert der Duisburger Philharmoniker im gut gefüllten Opernfoyer im Theater, nach dem Hauptwerk "De l'Allemagne" der französischen Schriftstellerin Madame de Staël (1766-1817), zu ihrem 250. Geburtstag im vergangenen und vor allem ihrem 200. Todestag in diesem Jahr.

Ihre Eltern stammten aus der Schweiz, ihr Vater Jacques Necker war Finanzminister Ludwigs XVI. Mit 20 Jahren heiratete Germaine Necker den Baron Erik Magnus Stael von Holstein, der damals schwedischer Botschafter in Paris war. Madame de Staël begeisterte sich zunächst für die Ideale der Französischen Revolution. Als sich das Leben in der französischen Hauptstadt zunehmend radikalisierte, floh sie 1792 nach Coppet am Genfer See. Als sie 1802 ein zweites Mal aus Paris verbannt wurde, unternahm sie eine Reise nach Deutschland, die sie zu ihrem Hauptwerk anregte. Mit dieser Mischung aus treffenden Beobachtungen und haltlosen Verallgemeinerungen prägte sie ein Bild von Deutschland, das in Frankreich lange gültig blieb. Hier verkörperte die Schauspielerin Veronika Maruhn perfekt die geistvolle, aber anstrengende Autorin, verwandelte sich mit Hilfe eines Zylinders und eines Pfauenfächers auch in kommentierende Zeitgenossen. Das bombardierte uns mit Bonmots, in denen das Konzert fast unterging. Alexandra von der Weth (Sopran), Stephan Dreizehnter (Flöte), Anja Schröder (Violoncello) und Melanie Geldsetzer (Klavier) boten mit eleganter Souveränität je vier Vokalstücke (die sich im französischen Sprachraum vom deutschsprachigen Kunstlied unterscheiden und dort meist "mélodies" genannt werden) und vier Instrumentalstücke aus dem Frankreich etwa ein Jahrhundert später - vom anderen, späten Ende der Romantik. Das bekannteste war die "Fantaisie" op. 79 für Flöte und Klavier von Gabriel Fauré (1898). Die Sängerin ergänzte auch den Text, schien einmal sogar mit der "Élégie" für Sopran, Cello und Klavier (ca. 1872) von Jules Massenet "erzürnt" auf ein Briefzitat der Madame de Staël zu reagieren. Umgekehrt sang die Schauspielerin, die gleichfalls eine klassische Gesangsausbildung genossen hat, bei der gemeinsamen Zugabe "Je te veux" von Erik Satie mit.

Quelle: RP