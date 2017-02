Hauptbahnhof Duisburg: Mann bedroht Reisenden mit Springmesser

Ein 29-jähriger Mann hat im Duisburger Hauptbahnhof einen 28-jährigen Reisenden mit einem Springmesser mit ausgefahrener Klinge bedroht und ist anschließend geflüchtet. Gegenüber der Polizei äußerte er später Suizidabsichten.

Am Mittwochabend schlug ein 29-jähriger Mann aus Duisburg laut Polizei mit der Faust gegen die Glasscheibe einer Buchhandlung im Hauptbahnhof. Als er von einem 28-jährigen Reisenden angesprochen wurde, das zu unterlassen, zog der Duisburger ein Springmesser aus seiner Hosentasche, ließ die Klinge seitlich herausspringen und bedrohte ihn damit. Der 28-Jährige flüchtete sich in die Buchhandlung und verständigte die Polizei. Daraufhin floh der Mann in Richtung Ostausgang des Duisburger Hauptbahnhofs.

Zivilkräfte der Landespolizei stellten den Mann auf Höhe Neudorfer Straße. Nachdem der Duisburger auf die Wache gebracht wurde, forderte er die Beamten auf, ihn zu töten. Er wolle nicht mehr leben. Den Bundespolizisten fielen zudem ältere Schnitte an den Pulsadern auf. Der 29-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

(siev)