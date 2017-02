Eine 17-Jährige hat sich am Samstag bei einer Auseinandersetzung mit einem 23-Jährigen in einer Duisburger Wohnung mit einem Baseballschläger zur Wehr gesetzt. Danach griff der Mann zum Schläger und bedrohte die alarmierten Rettungskräfte.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Rettungssanitäter am Sonntag gegen 10 Uhr in eine Wohnung an der Schmiedstraße in Wanheimerort gerufen worden waren. Grund des Einsatzes war der Notruf einer 17-Jährigen, der sich mit dem Älteren gestritten hatte.

Die verbale Auseinandersetzung endete in einer Rangelei, bei der sich die junge Frau aus seinem festen Griff durch einen Schlag mit dem Baseballschläger befreite. Als die Rettungssanitäter eintrafen, hatte sich der Mann den Baseballschläger genommen und bedrohte damit die Helfer. Außerdem warf er ihnen eine Vase entgegen. Die verfehlte ihr Ziel, traf aber den Rettungswagen.

Der Duisburger muss sich jetzt einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes stellen.

