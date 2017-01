später lesen Streit in Duisburg Mann bedroht Vermieterin mit Messer Teilen

Ein Mieterstreit war der Auslöser für einen Polizeieinsatz am Donnerstag in Duisburg-Hochfeld, bei dem ein gekündigter Mieter ein Messer zog und seine Vermieterin bedrohte. Der 66-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

