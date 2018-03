Mann randaliert in Duisburg mit Waffe in der Hand

Ein 38 Jahre alter Mann hat in Duisburg mit einer Waffe hantiert, dabei löste sich offenbar ein Schuss. Die Polizei nahm ihn fest und entdeckte Drogen und weitere Waffen.

Der 38-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch um 3.30 Uhr an der Kolpingstraße in Duisburg mit einer Waffe randaliert, wie die Polizei mitteilte. Er klopfte mit der Waffe an ein Wohnungsfenster, dabei löste sich offenbar ein Schuss.

In der Wohnung traf die Polizei ihn und drei weitere Männer an. Sie durchsuchten die Räume und entdeckten eine Schreckschuss- und zwei so genannte Anscheinswaffen. In seiner Hose hatte der 38-Jährige ein Tütchen Amphetamine. Ob tatsächlich geschossen wurde, ließ sich nicht klären.

Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Waffengesetzes verantworten.

(hsr)