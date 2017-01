In Duisburg hat ein Mann (68) eine 83-jährige Frau vom Fahrrad gestoßen. Der Mann gab bei der Polizei an, dass er sich geärgert habe, dass die Seniorin auf dem Bürgersteig unterwegs war.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat sich der Mann am Donnerstagmittag gegen 13.50 Uhr einer Radfahrerin auf einem Bürgersteig an der Wedauer Straße in den Weg gestellt. Den Angaben zufolge breitete der 68-Jährige die Arme aus schubste die Frau (83) vom Fahrrad.

Die Seniorin stürtzte und verletzte sich leicht. Ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der 68-Jährige erklärte, dass er sehr wütend sei und die Frau mehrfach beobachtet habe, wie sie auf dem Bürgersteig statt auf dem Radweg fuhr. Die 83-Jährige gab an, dass sie wegen der Beschaffenheit der Radwege auf dem Bürgersteig gefahren sei.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

