Fahndung in Duisburg: Mann zeigt Mädchen pornografisches Bild

Fahndung in Duisburg

Die Duisburger Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagnachmittag zwei neunjährige Mädchen angesprochen hat. Er forderte sie zu sexuellen Handlungen auf und zeigte ihnen ein pornografisches Bild auf seinem Handy.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 16.10 Uhr auf dem Schulhof der Pestalozzischule in Duisburg-Bergheim. Als eines der Mädchen seinen Vater anrief, entfernte sich der Mann in Richtung Krefelder Straße.

Die Mädchen beschreiben den Täter wie folgt: Er ist etwa 30 bis 40 Jahre alt, hat einen Kinnbart und hatte die Haare auf dem Kopf zu einem Zopf zusammengebunden. Die Seiten seines Kopfes sind rasiert. Der Mann trug eine beige Arbeitshose und ein T-Shirt mit Garfield-Aufdruck. Er hatte ein weißes Handy dabei.

Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter 0203 280-0 entgegen.

(jco)