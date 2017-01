Duisburg: Mitsubishi baut im Innenhafen Personal ab

Hiobsbotschaft aus der Mitsubishi-Zentrale am Innenhafen: Von den rund 1000 Stellen wird im Frühjahr fast jede dritte abgebaut. Der Anlagenbauer "Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH" (MHPSE) sieht sich wegen der Marktlage im Kraftwerksbau zur Neuausrichtung gezwungen.

Die Belegschaft wurde bereits über die Absichten informiert. Geschäftsführung und Betriebsrat arbeiten derzeit an sozialverträglichen Lösungen. In den vergangenen zehn Jahren hat die MHPSE nach eigenen Angaben in Deutschland und international Aufträge für Kraftwerke oder deren Kernkomponenten im Wert von mehreren Milliarden Euro erfolgreich abgewickelt.

Doch der Einbruch des Marktes für den Neubau von Kraftwerken in Deutschland und in Westeuropa bedinge den Abbau von mehr als einem Drittel der Arbeitsplätze. Rainer Kiechl, Vorsitzender der MHPSE-Geschäftsführung, erklärt: "Die Energiewende hat im Bereich der klassischen Stromerzeugung zu Strukturbrüchen in der gesamten Branche geführt. Wir konnten uns dem nur teilweise entziehen, indem wir frühzeitig Märkte wie Polen oder Südosteuropa erschlossen haben und dort sehr erfolgreich agieren.

Aber dies konnte den nahezu kompletten Wegfall des Kernmarktes nicht vollständig kompensieren." Das Unternehmen habe frühzeitig in neue Technologien investiert, die etwa als Stromspeicher die volatilen erneuerbaren Energien (Wind und Sonne) ideal ergänzen. Kiechl weiter: "Wir haben eine langfristige Strategie entwickelt, die uns durch die nächsten Jahre führt und danach auch wieder in eine Wachstumsphase bringen kann, abhängig vom Markt und von den politischen Rahmenbedingungen." Neben dem Neubau werde sich das Unternehmen künftig vor allem auf Anlagenoptimierung, Kraftwerksservice, Rauchgasreinigungssysteme und innovative Produkte konzentrieren.

Kiechl: "Es ist unser erklärtes Ziel, im Bereich der Stromproduktion ein führendes europäisches Unternehmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen zu werden."

