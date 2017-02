später lesen Duisburg MSV verkauft heute Stadionrasen für 19,02 Euro pro Karton FOTO: MSV DUISBURG FOTO: MSV DUISBURG Teilen

Die Kicker des MSV Duisburg bekommen in der schauinsland-reisen-arena einen neuen Rasen. Ab heute können sich Fans altes Grün nach Hause holen. Täglich von 15 bis 19 Uhr werden nun Stück für Stück Erinnerungen an Tränen und Triumphe verkauft, und das, solange der Vorrat reicht. 350 Exemplare zum Preis von jeweils 19,02 Euro liegen verpackt in Kartons bereit!