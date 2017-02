später lesen Alkohol Nicht die schönsten 40 Tage 2017-02-28T16:57+0100 2017-03-01T00:00+0100

Dies ist jetzt mal der Punkt, wo man ehrlich bleiben sollte. Schluss mit dem Rumeiern! Natürlich kann ich 40 Tage ohne Alkohol leben, keine Frage. Das Leben geht auch so weiter. Und gesünder ist es sicher auch. Aber: Es macht mich nicht frei, ich fühle mich nicht wohler. Es entschlackt mich weder an Körper und Geist noch hilft es mir, in mich reinzuhören und zu innerer Ruhe zu finden. Ich weiß, wovon ich rede, denn die 40-tägige Fastenzeit ist mir (als Protestant!) schon seit Jahren heilig. Sich selbst zu besiegen ist der schönste Sieg - diese fünf Euro zahle ich gern ins Phrasenschwein.