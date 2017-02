Geplantes Outletcenter: Nichts zu retten in Duisburgs Innenstadt

Gegen die Outletcenter-Pläne in Duisburg regt sich heftiger Widerstand: Das Einkaufszentrum wäre der Tod für die nahe Innenstadt, meinen Kritiker. Unser Autor lebt selber in Duisburg - und sieht das Thema etwas anders. Von Christoph Reichwein

Wo liegt eigentlich das Problem mit dem geplanten Outletcenter am alten Güterbahnhof? Unsere Innenstadt geht dadurch kaputt? Freunde, aufwachen! Unsere Innenstadt ist schon längst kaputt. Ein-Euro-Shop, Blumengroßhändler, Fressbude oder italienischer Wunderbarista sind nicht Innenstadt. Auch ein Forum oder eine Königsgalerie nicht. Uns fehlen seit Jahren Geschäfte mit Anziehungskraft, echte Markenläden kann man an einer Hand abzählen.

Unsere Innenstadt zeichnet sich durch trockengelegte Brunnen und eine wunderbar aufgestellte Trinkerszene aus, die Kundschaft läuft über ein zerklüftetes Straßenpflaster, das seit Jahren nur stückweise wiederhergestellt wird. Die einseitige Bespielung hat null Charme, die dreckigen Plexiglasdächer noch weniger.

Nicht umsonst sieht man tausende Fahrzeuge mit Duisburger Nummernschild am Oberhausener Centro, in Roermond oder Venlo. Die Leute haben Geld, sie wollen es aber da ausgeben, wo es schön ist. Und das ist es nicht in unserer Innenstadt.

Also seid nicht so blöd und verhindert das Outletcenter, sondern baut ein schickes Teil auf die Brachfläche am Güterbahnhof. Das größte Einkaufszentrum Deutschlands soll es werden, direkt an der Autobahn und am Hauptbahnhof gelegen - besser geht es nicht.

Ich freue mich auf hunderttausende Menschen in unserer Stadt, die dieses Outlet gerne besuchen werden. Die Leute haben dann endlich mal wieder einen Grund, positiv über Duisburg zu reden.

Schimanski war schön, ist aber vorbei. Wer nicht mit der Zeit geht, der wird überholt. Höchste Zeit, andere zu überholen. Wir sind nicht nur die Stahlstadt mit Mafiamorden, Rockern und einer tragisch verlaufenen Loveparade, wir können auch positiv. Traut euch!