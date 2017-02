Auf dem 30 Hektar großen Gebiet neben dem Duisburger Hauptbahnhof könnte bald das größte Outletcenter Deutschlands stehen - am Mittwoch gab der Rat der Stadt Duisburg grünes Licht für die Planung. Nicht alle jedoch sind mit der Idee einverstanden. So hat der örtliche Handel Sorge um sinkende Kundenzahlen in der Innenstadt. Vor allem Hinterbliebene der Loveparade-Katastrophe jedoch haben große Bedenken. Grund ist eine Gedenkstätte, die sich auf dem Areal befindet.

2010 starben bei der Loveparade auf dem Gelände in Duisburg 21 Menschen. Fünf Jahre später wurden an einer Unterführung auf dem Areal zwei Stahltafeln in Erinnerung an die Opfer installiert. Die Angehörigen haben wegen des geplanten Outlet-Baus nun Sorge um ihre Gedenkstätte.

FOTO: Christoph Reichwein

"Man fragt sich halt, was passiert nun mit dem Ort", sagt Jürgen Widera, Ombudsmann und Ansprechpartner der Opfer der Loveparade-Katastrophe. Die Gedenkstätte sei damals in enger Zusammenarbeit und Absprache mit den Eltern und Hinterbliebenen des Unglücks entstanden. "Es betrifft daher die Eltern wirklich direkt", sagt Widera.

Auch heute, über sechseinhalb Jahre nach der Katastrophe, hat Widera mit vielen Angehörigen noch regelmäßig Kontakt. Bedenken gegen die Planung, dass überhaupt etwas Neues auf dem Areal entstehen wird, habe laut Widera niemand der Hinterbliebenen, zu denen er Kontakt pflegt. "Es war ja schon von Anfang an klar, dass dort irgendetwas entstehen wird. Anfangs ging man von einem Möbelhaus aus, jetzt ist es halt ein Outletcenter. Aber um den Erhalt der Gedenkstätte, da machen sich viele Sorgen", sagt Widera, der als Pfarrer tätig ist und das Amt des Ombudsmanns ehrenamtlich übernommen hat.

Als noch zur Debatte stand, dass auf dem Grundstück ein Möbelhaus gebaut werden sollte, einigten sich Krieger und Angehörige darauf, dass keine Stelle überbaut werden solle, an der Menschen starben. Ob die Gedenkstätte an der Unterführung in das Outlet integriert wird, ist noch völlig unklar. Mit der genauen Planung kann schließlich jetzt erst begonnen werden.