Duisburg-Bergheim: Polizei erschießt Messer-Angreifer auf Wache

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei einen Messer-Angreifer erschossen, der zuvor zwei Personen verletzte und sich anschließend auf der Wache auf einen Beamten stürzte.

Der Täter soll am Abend auf der Höschenstraße im Duisburger Stadtteil Bergheim in seiner Wohnung einem Bekannten im Streit mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Danach soll er durch Bergheim gelaufen sein und auf der Grenzstraße eine weitere Person verletzt haben. Anschließend betrat er die Polizeiwache in Rheinhausen, wo er in den Wachraum sprang und auf einen Beamten losstürmte. Der Beamte erschoss den Mann.

Das erste Opfer des Mannes wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Wie es dem zweiten Opfer geht, war zunächst unklar. Die Düsseldorfer Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

FOTO: Reichwein

FOTO: Reichwein

(csi)