Nach einem Familiendrama in Unterwellenborn in Thüringen ist der Tatverdächtige auf einem Rastplatz auf der A3 bei Duisburg gefasst worden. Der 35-Jährige steht unter Verdacht, seine Großmutter (75) getötet zu haben. Außerdem soll er seine Frau (26) sowie das gemeinsame Baby lebensgefährlich verletzt haben.

Nach dem Mann war bundesweit gefahndet worden. Am Freitag hatte die Polizei zunächst aus Münster Hinweise von Zeugen erhalten, dass der Gesuchte möglicherweise per Schiff Deutschland verlassen wolle. Der 35-Jährige könnte versuchen, einen Hafen in Hamburg, Bremen oder auch in den Niederlanden zu erreichen, hieß es.

(dpa)