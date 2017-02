Zubringer: Rampe wird ab Freitag gesperrt

Die stark befahrene Rampe zum A40-Zubringer am Marientor wird ab Freitag, 10. Februar, 17 Uhr, bis Montag, 13. Februar, 5 Uhr, komplett gesperrt. In dieser Zeit wird der Übergang von der Straße zur Rampe geschweißt und neuer Asphalt aufgebracht.

Wegen der Schäden ist dort bereits seit Dezember eine Spur gesperrt (Foto). Es wird empfohlen, am Wochenende den Baustellenbereich weiträumig zu umfahren. Die Reparatur soll die vollständige Nutzung der Rampe wieder ermöglichen. Ihre Komplettsanierung und die der Stahlbrücke sind laut Stadt in Vorbereitung und wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

Quelle: RP