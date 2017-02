später lesen Duisburg Roman-Präsentation in Ruhrort: David Bowies Butler Teilen

Zur Erinnerung an David Bowie hat Autorin Anja Liedtke den Roman "Schwimmen wie ein Delphin oder Bowies Butler" geschrieben. Diese Neuerscheinung stellt sie am Freitag, 10. Februar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Ruhrort auf der Dr.-Hammacher-Straße 6 erstmals öffentlich vor. Der im Oberhausener Assoverlag erschienene Roman vereint Biografie und Fiktion zu einem mitreißenden Trip in die Welt David Bowies. Dieser erzählt von der 30-jährigen Alex, die mit ihrem Cabriolet in die Alpen zum Genfer See aufbricht. Dort sucht sie zunächst nach Arbeit, dann nach Orientierung, schließlich nach sich selbst. In dieser Situation taucht wie aus dem Nichts David Bowie auf und findet sie. Alex' Wunsch ist es, bei ihm zu bleiben und sein Butler zu werden. Hieraus entwickelt sich über das berufliche Verhältnis hinaus, eine tiefe persönliche und menschliche Beziehung, die in einer gemeinsamen künstlerischen Zukunft mündet. Von Olaf Reifegerste