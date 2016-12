Duisburger Geschichte und Geschichten: Salvatorfieber vor dem Ratssaal

Das Duisburger Rathaus steckt voller Symbolik. Der Architekt Friedrich Ratzel verewigte sich mit Hintersinn. Von Harald Küst

In der Ausstellung im Kultur- und Stadthistorischen Museum werden bis zum 8. Januar 100 Darstellungen des Salvator Mundi, des Erlösers der Welt, gezeigt. Das erstaunt nicht, denn Salvator gilt als Schutzpatron der Stadt Duisburg. Was allerdings nur wenige Duisburger wissen: Im Rathaus der Stadt Duisburg gibt es eine hintersinnige Salvatordarstellung, die der eigenwillige und selbstbewusste Architekt Friedrich Ratzel hinterlassen hat.

Erreicht man den ersten Stock des Rathauses, so zieht die Eingangstür zum großen Ratssaal die Aufmerksamkeit auf sich. Dort sind auf der Wand aufgemalt zwei mittelalterlich gekleidete, mit Schwertern ausgerüstete Landsknechte zu erkennen. Im Giebelfeld gewahrt man eine sitzende Gestalt mit der erhobenen Hand und glaubt die Salvatorfigur wiederzuerkennen. Sieht er aber aufmerksam hin, so stutzt der Betrachter. Die Figur des Salvator Mundi strahlt keine segnende Barmherzigkeit aus. Eher drängt sich die Assoziation eines absoluten und strengen Weltenrichters auf. Hatte der Baumeister dafür Gründe?

Tatsächlich hatte der Architekt Friedrich Ratzel für den Giebel der Eingangstür die Figur einer Justitia vorgesehen. Eine Zeichnung der Gesamtkomposition und eine Skizze der Göttin der Gerechtigkeit mit verbundenen Augen findet man noch heute in den Archiven. Die Idee mit der Justitia stieß bei den Duisburger Auftraggebern allerdings auf wenig Gegenliebe. "Hier war nämlich just zu dieser Zeit das Salvatorfieber ausgebrochen", so der ehemalige Stadtarchivar Joseph Milz. Die Restaurierungsarbeiten vor 1900 an der Salvatorkirche führten damals zur Entdeckung übermalter Salvatordarstellungen. Das Geschichtsbewusstsein der Ratsherren war geweckt. Dass die Salvatorstatue im 16. Jahrhundert aufgrund eines Ratsbeschlusses in der Zeit der Reformation als "Ölgötz" aus der Salvatorkirche entfernt wurde, war längst vergangen und vergessen. Um 1900 wollte man dem Stadtpatron wieder die ihm gebührende Ehre erweisen. Schließlich zeigten die vier alten Stadtsiegel das Bild des segnenden Salvators. Folgerichtig wünschten die Ratsherren auch eine Salvatordarstellung an der Rathaustür und lehnten die Ratzel-Justitia ab. Der Architekt reagierte nach einer Besprechung auf die Wünsche seiner Auftraggeber scheinbar einsichtig und erstellte einen neuen Entwurf. Einen thronenden Christus mit Schriftband 'salvator mundi urbis patronus'.

Der neue Entwurf fand offenbar allgemeine Zustimmung und wurde ausgeführt. Aber Architekt Ratzel hatte die Figur-Vorlage neu interpretiert - die Ähnlichkeit zum Stadtsiegel-Salvator schwand. Um das zu erkennen, hilft ein Detailvergleich. Nach einer Führung im Kultur-und Stadthistorischen Museum weiß der Besucher, dass Christus als Salvator mundi immer mit einem Buch oder der Erdkugel in der linken Hand dargestellt wird, während er die Rechte im Segensgestus, also mit aufgerecktem Zeige- und Mittelfinger erhebt. Das Haupt ist meist von einem Heiligenschein (Nimbus) - umgeben. In sitzender Stellung auf einem Thron liegen die Beine parallel - so zeigt es auch das Stadtsiegel.

Ganz anders die von Ratzel entwickelte Figur. Statt des Nimbus trägt sein Salvator eine Krone, die sonst segnende Rechte hält ein herrschaftliches Lilienzepter, einen Richterstab, und die Hand hält kein Buch mehr, sondern reckt einen erhobenen Zeigefinger mahnend empor. Diese Details führen zur Entschlüsselung der ungewöhnlichen Darstellung. Der ehemalige Stadtarchivar Milz stellte fest: "Ratzel musste von seiner Justitia Abstand nehmen, aber er hielt an seinen ursprünglichen Gedanken fest, am Eingang des Ratssaales zu Recht und Gerechtigkeit zu mahnen, indem er den Salvator mundi zwar noch so benannte, in Wirklichkeit aber den Erlöser der Welt zum Weltenrichter umformte." Die hintersinnige Umwandlung des Salvators, die der Architekt der Stadt hinterlassen hat, wurde in der Festschrift nicht erwähnt. Milz ist es zu verdanken, dass das Geheimnis der Salvator-Figur vor dem Ratssaal entschlüsselt wurde.

