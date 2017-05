Schüsse in Marxloh - Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Die Polizei ist am Mittwochabend mit einem Großaufgebot nach Duisburg-Marxloh ausgerückt. Dort waren Schüssen gefallen. Vier Tatverdächtige wurden festgenommen.

Urs Lamm (url) arbeitet als Crossmedia-Journalist in der Redaktion Moers.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittwoch um 23.24 Uhr auf der Wolfstraße mehrere Männer in einen Streit geraten. Dabei sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot nach Marxloh aus.

Am Tatort verhielten sich die Menschen den Angaben zufolge unkooperativ. Vier Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren wurden festgenommen. Andere am Streit Beteiligte waren bereits geflüchtet. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte Patronenhülsen und stellten diese sicher. Die Ermittlungen dauern an.

(url)