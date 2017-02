später lesen Duisburg Sicherheitskonzept für die Karnevalszüge steht 2017-02-16T17:22+0100 2017-02-17T00:00+0100

Das Sicherheitskonzept für den Duisburger Karneval steht. So wird sich nach Aussage von HDK-Präsident Michael Jansen die Polizei in Kooperation mit der Stadt um die Terrorabwehr kümmern. Diese sieht unter anderem mobile Sperren vor. Der HDK stellt sicher, dass die Fahrer der Karnevalswagen mit sogenannten Europiepsern ausgestattet werden, die einen direkten Draht zur Feuerwehr sicherstellen und über die alle Fahrer gleichzeitig informiert werden können. Außerdem sollen in jeder Führerkabine zwei Personen sitzen, falls dem Fahrer etwas zustößt.