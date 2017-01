Duisburg: Signal für Weihnachtsmarkt 2017 gestellt

Laut der Befragung im Dezember schätzen die Besucher die Beleuchtung, die Weitläufigkeit und die Tatsache, dass die Veranstaltung bis zum Jahresende dauert. Auch die Zufriedenheit der Händler ist groß. Von Hildegard Chudobba

Diesmal habe wirklich alles zusammengepasst, das Wetter, das Angebot und die starke Besucherfrequenz - urteilte eine Weihnachtsmarkthändlerin, als sie am 30. Dezember ihren Stand abbaute - und sie war mit dieser Einschätzung offenbar nicht alleine. Bekanntlich hat der Veranstalter Duisburg Kontor die Händler und Besucher befragt und hat nun die Antworten ausgewertet. Nahezu alle Händler (97 Prozent) waren so zufrieden, dass sie in diesem Jahr zurückkommen wollen. Die übrigen drei Prozent gaben an, sich noch zu überlegen, ob sie sich wieder für einen Standplatz in der Innenstadt bewerben werden.

Rund 140 Budenbetreiber bekamen es während der bald sieben Wochen mit mehr als zwei Millionen Besuchern zu tun. "Im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten wird von der Kundschaft, aber auch von den beteiligten Händlern ganz besonders die großzügige Veranstaltungsfläche mit den weitläufigen Gangstrukturen positiv erwähnt", teilt Patrick Kötteritzsch von Duisburg Kontor mit. Das treffe besonders auf Familien mit Kindern zu. Gerade für die jüngeren Besucher war erneut die Eislaufbahn am Kuhtor ein wichtiger Anziehungspunkt, während die Erwachsenen gerne mal auf einen Punsch oder Glühwein vorbeikamen. Während die Gastronomen auf dem Markt besonders freitags und samstags länger öffnen würden, wären die Händler, die zum Beispiel Geschenkartikel verkauften, nicht unglücklich darüber, könnten sie die Fensterläden früher schließen. Das ergab die Auswertung der Befragung ebenfalls. Das zweite Adventswochenende war diesmal das mit den meisten Besuchern und der darin liegende Samstag, 3. Dezember, zugleich der besucherstärkste Tag. Aber auch nach den Feiertagen blieb der Weihnachtsmarkt ein Besuchermagnet. Zwischen dem 27. und 30. Dezember nutzten auffallend viele Bürger, die Ferien hatten, die Chance, um über die Festmeile zu bummeln.

Wie Duisburg Kontor anhand der Umfrage weiter herausfand, sprechen sich die meisten Händler dafür aus, auf eine einheitliche Beschallung zu verzichten. Jeder soll die Musik spielen, die ihm gefällt. Für die Kunden ist die Beschallung nicht so bedeutend wie Beleuchtung und Dekoration. Und die waren - so die Rückmeldungen - diesmal besonders stimmungsvoll und schön. Damit dürfte für den Weihnachtsmarkt 2017 jetzt schon klar sein: Er wird wieder bis zum 30. Dezember dauern, er wird erneut mit viel Licht und Glanz zu überzeugen versuchen. Und er wird mit großer Wahrscheinlichkeit erneut Duisburgs besucherstärkste Veranstaltung unter freiem Himmel sein.

