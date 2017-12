Im Casino an der Landfermannstraße können die Gäste ihr Weihnachtsgeld verdoppeln. Außerdem werden als Hauptgewinne in beiden Spielbereichen - dem Klassischen und dem Automatenspiel - jeweils 2018 Euro verlost. Wer die Glückstresore knackt, kann dem obligatorischen "Happy New Year" um Mitternacht... mehr

Im Casino an der Landfermannstraße können die Gäste ihr Weihnachtsgeld verdoppeln. Außerdem werden als Hauptgewinne in beiden Spielbereichen - dem Klassischen und dem Automatenspiel - jeweils 2018 Euro verlost. Wer die Glückstresore knackt, kann dem obligatorischen "Happy New Year" um Mitternacht also doppelt so inbrünstig zuprosten. Doch auch Partyfreunde, die ihr Geld nicht riskieren wollen, können sich freuen: Namhafte Stars und eine mitreißende Bühnenshow sorgen für Unterhaltung. Nach köstlichem Begrüßungscocktails heißt es: Partystimmung pur mit Schlagerstar Achim Petry. Der 43-Jährige bringt sowohl mit Cover-Hits seines berühmtem Vaters Wolfgang Petry als auch mit seinen eigenen erfolgreichen Pop-Rock-Songs die Massen zum Beben. Außerdem sorgt die Coverband Sitting Bull mit bekannten Hits für Stimmung. Pünktlich um 0 Uhr können dann alle Gäste das Feuerwerk auf dem Casino-Vorplatz bestaunen.Karten kosten 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse. Los geht's um 19 Uhr.