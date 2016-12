Silvester-Partys 2016 in Duisburg und im Kreis Wesel

Duisburg: "Full Moon"-Silvesterparty im PULP-Eventschloss - Buffet (ein Gang im Eintrittspreis enthalten) , Musik auf drei Floors ab 21 Uhr; zwei Getränke zum Preis von einem von 22 bis 2 Uhr, Neujahrssekt gratis; Karten gibt es ohne Vorverkaufsgebühren im Pulp (bis 30. Dezember) für zwölf Euro oder man kann sie per Mail (bis 29. Dezember, 18 Uhr) an info@pulp-duisburg.de bestellen. An der Abendkasse kostet die Tickets 14 Euro.

Mehr Informationen gibt es hier.