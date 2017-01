Duisburg: Spannende Arbeit mit guten Chancen

Die hiesigen Apotheker unterstützen 80 neue Pharmazeutisch-Technische-Assistenten-Azubis in Duisburg: Sie tragen einen Teil der Mitgliederbeiträge für die Ausbildung am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg.

Viele Apothekenkunden erleben in ihrer Apotheke freundliche und kompetente Mitarbeiter. Die wenigsten wissen, dass es sich hierbei in der Regel um PTA (Pharmazeutisch Technische Assistenten) handelt. An der PTA-Fachschule Niederrhein beginnen jedes Jahr 80 junge Menschen aus dem Bereich Duisburg und Niederrhein eine zweieinhalbjährige Ausbildung zu diesem Beruf. Die PTA-Fachschule Niederrhein befindet sich in den Räumen des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs, unweit vom Duisburger Hauptbahnhof. Die Ausbildung gliedert sich in einen schulischen Teil von zwei Jahren und in ein halbjähriges Praktikum in einer Apotheke. Während der Ausbildung an der PTA-Fachschule Niederrhein stehen Fächer wie, Botanik, Chemie, Galenik (Herstellung von Arzneimitteln), Arzneimittelkunde (Wirkung von Arzneimitteln) oder Ernährungslehre auf dem Lehrplan. Im sechsmonatigen Praktikum wird das Erlernte vertieft und mit praktischen Erfahrungen verknüpft.

Dr. Christoph Herrmann, Sprecher des Duisburger Apothekerverbandes, beantwortet die Frage welche Kompetenzen die fertigen PTAs haben werden: "Sie wissen wie Medikamente zusammengesetzt sind und welche Wirkung die einzelnen Bestandteile haben. Deshalb können sie nicht nur das richtige Arzneimittel in der Apotheke abgeben, sondern auch zu vielen Gesundheitsfragen rund ums Arzneimittel fachkundig beraten. Außerdem können sie maßgeschneiderte Arzneimittel herstellen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass in deutschen Apotheken pro Jahr ca. 14,5 Millionen handgefertigte Rezepturen (z.B. Salben, Lösungen, Kapseln oder Zäpfchen) hergestellt werden (also durchschnittlich 725 pro Apotheke). Man sieht sofort, dass das Aufgabengebiet einer PTA sehr vielfältig und spannend ist. Täglich ist neben Fachwissen auch Einfühlungsvermögen und Spaß am Umgang mit Menschen gefragt."

FOTO: PTA-Fachschule Niederrhein

Und das Wichtigste: "Die Chancen auf eine feste Anstellung in einer Apotheke sind mehr als groß, da in Deutschland aktuell zu wenig PTAs ausgebildet werden und diese qualifizierten Mitarbeiter daher immer gesucht werden." Die PTA-Lehranstalt Duisburg befindet sich in der Trägerschaft der Apothekerverbände "Duisburg/ Niederrhein", "Linker Niederrhein" sowie "Düsseldorf und Umgebung". Die drei Apothekerverbände wenden jedes Jahr einen großen Teil ihrer Mitgliederbeiträge für die Ausbildung der PTA-Schüler an der PTA-Fachschule Niederrhein auf, um die Ausbildungskosten dadurch sozial verträglich zu halten.

Eine Bewerbung für den nächsten Lehrgang, der mit dem neuen Schuljahr nach den Sommerferien beginnt, ist jetzt schon möglich. Infos dazu gibt es auf der Homepage der PTA-Fachschule Niederrhein: "http://pta-lehranstalt-duisburg.de"

Quelle: RP