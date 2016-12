später lesen Hochbrücke Marientor Sperrung - Chaos beachtlich FOTO: Reichwein FOTO: Reichwein Teilen

Twittern





2016-12-20T18:02+0100 2016-12-21T00:00+0100

Gestern Nachmittag hat die Stadt eine Fahrspur auf der Hochbrücke gesperrt, die vom TaM in Richtung A40/Ruhrort führt. Grund ist, dass ein Fahrbahnübergang gebrochen ist. Mit der Reparatur wird die Stadt erst im Januar beginnen, teilt sie mit. Leidtragende sind die vielen Autofahrer, die tagtäglich die Hochbrücke nutzen. Sie gehört zu den am stärksten befahrenen Straßen im Stadtgebiet. Das Verkehrschaos gestern war beachtlich. Bis der Schaden behoben ist, muss der gesamte Verkehr aus Richtung Hochfeld über die verbleibende Fahrspur gelenkt werden. Die Sperrung kommt nicht überraschend. Schon vor einigen Wochen hatte die Stadt darauf hingewiesen, dass sich die Brücke am Marientor in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet.