Zwischen Krefeld und Duisburg: Sperrung nach schwerem Unfall auf B288

Am Donnerstagmittag hat es auf der B288 in Höhe der Krefelder Rheinbrücke einen schweren Unfall gegeben. Zwei Autos und ein Lastwagen sind zusammengestoßen. Die Straße musste gesperrt werden.

Auf der B288 sind am Nachmittag ein 7,5 Tonnen-Lkw und zwei Autos zusammengestoßen. Die Bundestraße in Höhe der Brückenauffahrt auf Duisburger Seite musste bis zum Abend komplett gesperrt werden. Schon nach kurzer Zeit staute sich der Verkehr in beiden Richtungen. Die Staus reichten auf Duisburger Seite bis nach Huckingen und auf Krefelder Stadtgebiet bis zur A57.

Es gibt nach ersten Angaben drei leicht Verletzte sowie einen verletzten Hund, den die Polizei in die Tierklinik gebracht hat.

(top/RP)