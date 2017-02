Lokalsport: Der Stammplatz ist im Tabellenkeller

Homberger Handballer verlieren mit 19:28 beim TuS 82 Opladen und treten weiter auf der Stelle. Von Svenja Nöllen

Die Regionalliga-Handballer des VfB Homberg treten aktuell auf der Stelle. Auf ein Erfolgserlebnis folgt am nächsten Spieltag eine Niederlage. So war es auch gestern. Nach dem Sieg über den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach mussten sich die Homberger im heimischen EKG dem TuS 82 Opladen mit 19:28 (10:12) geschlagen geben.

Dabei starteten die Gastgeber ordentlich in die Partie. Früh gelang ein 7:5-Vorsprung. Doch bereits zur Pause wurde daraus ein ebenso knapper Rückstand - es war also im zweiten Durchgang noch alles möglich. Aber gerade in diesen 30 Minuten trafen die Homberger zu viele falsche Entscheidungen, vor allem im Angriff, sodass Opladen zügig auf 16:11 davonziehen konnte. Diesen Rückstand konnten die Gastgeber nicht mehr aufholen. "Wir hatten keine Chance, haben keinen Zugriff aufs Spiel mehr bekommen. Dabei haben unsere beiden Torhüter richtig gut gehalten. Sonst hätten wir wohl noch höher verloren", ärgerte sich VfB-Trainer Rüdiger Winter dennoch nicht zu sehr über die deutliche Niederlage gegen den Tabellenachten.

Einzig das Zustandekommen der Schlappe war nicht nach dem Geschmack des Coaches. Denn seine Mannschaft leistete sich viel zu viele Fehler, die Opladen zu einfachen Toren nutzte und somit dem TuS den Sieg sicherte. Trotzdem sah der Übungsleiter in den Gästen den verdienten Sieger: "Man muss auch einfach ehrlich zugeben, dass Opladen eindeutig die bessere Mannschaft war und zurecht gewonnen hat. Sie haben eine starke Deckung gestellt, mit der wir gar nicht zurechtkamen. Außerdem ist es uns - trotz vorheriger Ansage - nicht gelungen, den Torjäger der TuS, Marius Anger, in den Griff zu bekommen."

Der VfB kommt nach der erneuten Niederlage - der zehnten, der fünf Siege gegenüberstehen - nicht aus dem unteren Tabellendrittel heraus. Und am kommenden Wochenende kommt mit dem Weidener TV ein direkter Tabellennachbar nach Homberg, der zuletzt einen kleinen Aufwind erlebte. Winter muss dann noch weiter auf die Langzeitverletzten Kevin Wiedemann, Nils ter Haar und Mirko Szymanowicz verzichten, die der gebeutelten Mannschaft mit ihrer Torgefahr aktuell fehlen.

VfB: Jäger (1.-35.), Mertineit (36.-60.) - Roschig (4), Upietz (3/3), Hüpperling, Krogmann, Wink (je 3), Gernand (2), Niehoff (1); Brunotte, Funke, Hofmeister, Timofte, Wetteborn.

Quelle: RP