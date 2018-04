später lesen Kreisliga-Fußballspiel in Duisburg Meiderich-Spieler nach Blitzschlag im Krankenhaus FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul 2018-04-13T11:33+0200 2018-04-13T11:20+0200

Während eines Spiels zwischen dem SpVgg Meiderich II und dem SV Heißen II am Donnerstagabend in Duisburg ist ein Blitz auf der Sportanlage eingeschlagen. Der Torhüter des SpVgg Meiderich II hatte an einer Barriere gelehnt und wurde verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Von André Nückel