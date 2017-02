später lesen Duisburg Stadtrat gibt grünes Licht für Outletcenter Teilen

Der Rat der Stadt Duisburg hat am Mittwochnachmittag über einen Planungsentwurf zum Outletcenter auf dem Gelände der Loveparade-Katastrophe entschieden. Am Ende gab es grünes Licht. Die Planungen können in die nächste Phase gehen.