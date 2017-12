Duisburg: Stadtwerke-Servicestellen öffnen zwischen den Jahren

Die Stadtwerke Duisburg haben für die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren die Öffnungszeiten ihres Kundencenters an der Friedrich-Wilhelm-Straße angepasst. An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt das Kundencenter geschlossen.

Am 27., 28. und 29. Dezember ist von 8 bis 15 Uhr geöffnet. An Silvester und Neujahr bleiben die Türen dagegen zu. Auch der telefonische Kundenservice (Tel. 0203 393939) ist in den kommenden Tagen nur eingeschränkt erreichbar. Heiligabend und an den Feiertagen sind die Leitungen nicht besetzt. Wer Fragen hat, muss auf den 27., 28. oder 29 Dezember warten. Zwischen den Jahren sind die Stadtwerke von 7 bis 18.30 Uhr telefonisch erreichbar,

Das Forderungsmanagement der Stadtwerke Duisburg ist vom 27. bis 29. Dezember jeweils von 8 bis 12:30 Uhr telefonisch zu erreichen.

Technische Störungen der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung können an allen Tagen rund um die Uhr telefonisch unter 0203 604-2000 gemeldet werden.

