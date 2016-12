Duisburg: Stipendiaten gegen den Ingenieurmangel

Ein Stipendiat, zwei Studiengänge, viele Sprachen: Der hiesigeUnternehmerverband vergibt regional sieben Deutschlandstipendien. Zwei angehende Ingenieure an der Uni Duisburg sind dabei.

Zwei Studiengänge, mehrsprachig aufgewachsen, Studienfach MINT. "Unser Stipendiat Lawan Rahim ist fleißig, zielstrebig und clever; er verkörpert, was die hiesige Wirtschaft als Mitarbeiter sucht", findet Martin Jonetzko, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes. Er lud den 21-jährigen Duisburger mit kurdischen Wurzeln nun in das Haus der Unternehmer zum Kennenlernen ein. Rahim ist einer von insgesamt sieben Studierenden aus der Region, die der Unternehmerverband Metall Ruhr-Niederrhein mit einem Deutschlandstipendium unterstützt. "Der vielzitierte Ingenieur-Mangel trifft auch unsere Mitgliedsfirmen, die in der Metall- und Elektroindustrie ansässig sind. Mit den Stipendien finden wir die Nähe zu potenziellen Nachwuchskräften, die wir über Praktika oder Themen für Bachelor-Arbeiten mit den Unternehmen zusammenbringen", erläutert Jonetzko.

Lawan Rahim, der seit seinem zweiten Lebensjahr in Deutschland lebt und in Duisburg sein Abitur machte, studiert an der Universität Duisburg-Essen Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, jeweils im 5. Semester. "Zwei Bachelor-Studiengänge gleichzeitig zu absolvieren, ist schon anstrengend. Wobei die technischen Fächer gleich sind, sodass nur die wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungen hinzukommen", berichtet der Duisburger. Rüsten möchte sich der 21-Jährige damit am liebsten für die eigene Unternehmensgründung oder alternativ auch für eine Unternehmensleitung oder -nachfolge. Gerne würde er jetzt schon Kontakt zu Firmen knüpfen. "Ich plane ein Auslandssemester und anschließend ein Praxissemester hier in Deutschland, während ich meine Bachelor-Arbeit schreibe." Martin Jonetzko vom Unternehmerverband ermuntert Firmen, diese Chance zu nutzen: "Unternehmen mit ausländischen Geschäftsbeziehungen und einer konkreten betrieblichen Fragestellung, die anhand der Abschlussarbeit behandelt werden könnte, sollten sich bei unserem Stipendiaten melden."

Das Stipendium des Unternehmerverbandes, monatlich erhält Lawan Rahim 300 Euro, "schenkt mir Zeit für meine persönliche Weiterbildung", erzählt der junge Mann. So belegt er neben seinen zwei Studiengängen derzeit noch Kurse in Excel und Programmierung sowie in Chinesisch, Japanisch und Russisch. Mit seiner Muttersprache Kurdisch, seiner Alltagssprache Deutsch und den Schulkenntnissen in Englisch, Französisch und Spanisch verfügt er über ein großes Sprachkönnen.

Dies war einer der Gründe für den Stipendien-Zuschlag, sagt Martin Jonetzko: "Nicht nur der Arbeitsalltag in den Unternehmen wird aufgrund der Globalisierung und Internationalisierung der Geschäfte multikultureller. Auch die Gesellschaft wird bunter. Deshalb finden wir es wichtig, angehende Fachkräfte und potenzielle Führungskräfte mit internationalen Wurzeln zu fördern."

Der zweite Stipendiat an der Uni Duisburg ist Wang Pengyuan, Bachelor-Student Mechanical Engineering, der momentan ein Praktikum in Süddeutschland absolviert. "Die Stipendien für diese beiden jungen Leute stehen stellvertretend dafür, dass wir die jetzigen Studierenden dazu bewegen wollen, dauerhaft in dieser Region zu bleiben und Fachkräfteengpässe zu füllen."

Neben den beiden Duisburger Studenten hat der Unternehmerverband fünf weitere Stipendiaten an der Hochschule Ruhr-West (Standort Mülheim), an der Hochschule Rhein-Waal (Standort Kleve) und an der Westfälischen Hochschule (Standort Bocholt). In dieser Region vertritt der Arbeitgeberverband die Metall- und Elektrounternehmen - von Duisburg über Mülheim und Oberhausen bis nach Wesel, Bocholt und Emmerich.

Weitere Informationen unter "http://www.unternehmerverband.org" ; Kontakt zu Lawan Rahim per E-Mail: "mailto:lawan.rahim@stud.uni-due.de"

Quelle: RP