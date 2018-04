später lesen Verletzte bei Unglück in Duisburg Straßenbahn-Unfall passierte trotz Sicherungssystem 2018-04-04T12:27+0200 2018-04-04T12:45+0200

Ein elektronisches Sicherungssystem soll Zusammenstöße von Straßenbahnen in Duisburg verhindern. Dennoch sind am Dienstag zwei Bahnen in einem Tunnel zusammengestoßen. Wie konnte es dazu kommen? Bis diese Frage geklärt ist, könnte es Wochen dauern. Von Tim Harpers, Duisburg