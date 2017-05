später lesen Duisburg Tierisches Vergnügen für kostümierte Läufer 2017-05-03T16:31+0200 2017-05-04T00:00+0200

Am kommenden Montag ist Meldeschluss für den 10. Duisburger Zoolauf am 19. Mai. Der Erlös aus den Startgeldern hilft, den Flamingos ein warmes Winterquartier zu bauen. Der Stadtsportbund Duisburg veranstaltet gemeinsam mit Jörg Bunert das "Prima-Primaten-Rennen" für den guten Zweck. Die Startgebühr pro Staffel beträgt 30 Euro. Mit dem Jubiläumslauf am 19. Mai kann der Stadtsportbund eine Schallmauer durchbrechen. Seit er die Kooperation mit dem Zoo 2007 begann, kamen über 90.000 Euro an Spenden zusammen.