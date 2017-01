Zoo Zajac: Tierschutzbund kritisiert Dokusoap über Duisburger Zoohandlung

Der Duisburger Zoohändler Norbert Zajac bekommt eine eigene Dokusoap bei Sat.1. Tierschützer sind empört, weil Zajacs Geschäft exotische Tiere wie große Reptilien, Erdmännchen oder Affen verkauft.

Die vierteilige Sendung "Norberts Zoo", die Einblicke in das Geschäft gibt, startet am Mittwoch um 22.30 Uhr. Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert das Projekt. "Mit seinem Zoogeschäft verfolgt Norbert Zajac ein fragwürdiges Konzept: exotische Tiere bietet er quasi für jedermann zum Kauf an", sagt Marius Tünte, Pressesprecher des Deutschen Tierschutzbundes. Darunter große Reptilienarten, wie Spornschildkröten, Tigerpythons oder Bindenwarane, die sich bereits zuhauf in Auffangstationen befänden. Oder Tiere mit besonderen Haltungsansprüchen, wie Erdmännchen, Weißbüscheläffchen oder Gürteltiere.

"Die Tierhandlung mit ,Erlebnischarakter' weckt Begehrlichkeiten und gibt einigen Menschen das Gefühl, außergewöhnliche Tiere einfach im Wohnzimmer halten zu können - ein fataler Irrtum, denn die Tiere haben hohe Ansprüche an Haltung, Ernährung und Klima", so Tünte. Viele dieser exotischen Tiere vegetierten dann später in tierschutzwidrigen Haltungseinrichtungen, in Wohn- oder Kinderzimmern dahin.

Zudem sei der Handel mit exotischen Tieren oft mit Artenschutzproblemen verbunden. Ebenso kritisiert der Tierschutzbund den Verkauf von Hundewelpen, den Zajac vor ein paar Jahren wieder eingeführt hatte, obwohl sich der Rest des deutschen Zoofachhandels davon distanziert hatte.

Quelle: RP