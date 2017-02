Duisburg: Tolle Stimmung im Sermer Party-Dorf

11.000 Jecken feierten gestern beim Sermer Karnevalszug. Bisher gab es laut Polizei kaum negative Vorkommnisse. Am Sermer Festzelt allerdings soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Von Volker Poley

Der Karneval zeigt sich bisher weitgehend von seiner positiven Seite. So teilte die Polizei gestern mit, dass bis auf einige wenige Zwischenfälle bisher alles ruhig geblieben sei. Auch das Wetter entwickelte sich nicht so dramatisch, wie zunächst angenommen. Kurze Zeit nach dem Ende beider Karnevalszüge konnte die Polizei die Straßensperrungen aufheben. Acht Personen verblieben wegen Straftaten wie Widerstand im Polizeigewahrsam. Bloß in Serm hatte sich am Abend nach dem Karnevalsumzug am Festzelt eine unschöne Szene abgespielt. So soll es zu einer sexuellen Belästigung einer 17-jährigen Frau gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.

"Petrus muss ein Sermer sein", vermutete Bernd Baumann lächelnd mit einem Blick zum Himmel. Der Präsident der KG Südstern freute sich genauso wie die rund 11.000 Narren am Rande des Zuges über eine durchaus akzeptable Wetterlage. Vor allen Dingen machten Regenwolken am Sonntagnachmittag offensichtlich einen großen Bogen um die Karnevalshochburg im Duisburger Süden und schufen damit die Grundlage für eine auch in diesem Jahr wieder ausgelassene große Open-Air-Karnevalsparty.

FOTO: Reichwein

FOTO: Reichwein

Das Sicherheitskonzept griff, die Polizei war vielerorts präsent und an den Sermer Zufahrtsstraßen kontrollierte das Ordnungsamt speziell die jungen Jecken streng nach alkoholischem Proviant. "Die fahren eine Null-Toleranz-Grenze, das ist ganz in unserem Sinne", begrüßte der Südstern-Präsident die Maßnahmen der Ordnungsbehörden. So ganz schien das aber nicht gelungen zu sein, wie am jecken Party-Hotspot vor der Herz-Jesu-Kirche bei dem einen oder anderen deutlich erkennbar war.

Nach einem Jahr gesundheitlich bedingter Pause war auch Karnevals-Urgestein Heinz Baltes wieder als Zug-Moderator am Mikrofon. Das tat er in seiner ganz speziellen und unnachahmlichen Weise. Zu tun hatte er reichlich, denn immerhin waren zahlreiche bunt und originell verkleidete Fußgruppen und Musikkappellen vorzustellen. Zehn Wagen komplettierten den närrischen Lindwurm, der sich mit mehr als 500 Teilnehmern über die Dorfstraße bewegte. Baltes' Kommentare können dabei schon mal deftiger ausfallen, krumm nimmt ihm das aber keiner. Bestimmt auch nicht die Taxifahrer, denen er bei der Begrüßung der dem Zug vorausfahrenden Polizei mit der Bemerkung "An der Spitze die Duisburger Polizei, die fahren nach dem Zug alle Besoffenen kostenlos nach Hause" ins Handwerk pfuschte. Aber auch die Musiker des Sermer Tambourcorps standen unter Beobachtung: "Der Stefan trommelt ja gar nicht mit, passt da mal besser auf."

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Christoph Reichwein

Die Sermer hatten sich bei der Gestaltung des Zuges wieder eine Menge einfallen lassen. Die Schützen der Tellkompanie mutierten zu Donald Trump-Doubles und persiflierten den neuen US-Präsidenten auf ihrem Motivwagen.

Aufwändig war die Verkleidung der Ballonfahrer-Fußtruppe, auch die bunten "verrückten Hühner" und die "Sermerellas" waren als "Barbie-Puppen" schon echte Hingucker. Mit ihrem Motivwagen rückten die Südsterne noch einmal die Spendenaktion in Sachen neuer Wagenbauhalle in den Fokus. Mehr als 60.000 Euro sind schon zusammen gekommen. "Es fehlt noch ein bisschen", so Wagenbauer Carlo Gähringer. Auch das Kinderprinzenpaar und der "Schwatte" (Prinz Schwatte I.) mit seiner Crew genossen den viel bejubelten Umzug durch ihr Dorf erkennbar.

FOTO: Christoph Reichwein

FOTO: Christoph Reichwein

Die Wurstsammler - standesgemäß in Frack und Zylinder - boten den Narren am Wegesrand ihre frisch zusammen geschnorrten Wurst- und Käsespezialitäten an und fanden dabei jede Menge dankbare Abnehmer. Und nach dem Zug war die Party im 3000-Seelen-Dorf noch lange nicht vorbei. Im Festzelt stand ja noch der Manöverball an.

Quelle: RP