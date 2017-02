Duisburg: Trepper rätselt bei neuem TV-Quiz mit

"Gefragt, Gejagt" heißt ein neues Promi-Quiz, bei dem auch der aus Duisburg stammende Kabarettist und Comedian Wolfgang Trepper mitwirkt. Das "Promi Special" wird am Samstag, 4. März, ab 20.15 Uhr, in der ARD ausgestrahlt.

Die Show wird so beschrieben: Es treten 16 Kandidaten in vier Teams an, um sich gegenseitig in Wissensfragen zu überbieten. Profi-Quizspieler versuchen die Promis durch "Mehrwissen" einzuholen, um sie somit aus dem Spiel zu nehmen. Alexander Bommes begrüßt unter anderem Andrea Sawatzki, Martin Brambach und Axel Milberg im "Team Schauspiel". Sie treten unter anderem gegen das "Team Sport" mit Claudia Pechstein, Stefan Effenberg und Schwimm-Weltrekordhalterin Sandra Völker an. Im "Team Musik" tritt unter anderem die Jazz- und Popikone Gitte Haenning an.

Im Team Comedy spielen neben Wolfgang Trepper, Esther Schweins, Maren Kroymann und Michael Kessler. Und noch ein Duisburger ist am Start. Einer der "Jäger" ist Sebastian Jacoby. Seit 2007 nimmt Jacoby jährlich an den Quizweltmeisterschaften teil und schaffte es dort jedes Mal unter die Top 3 aus Deutschland. In den Jahren 2012 und 2014 wurde der Controller zudem Deutscher Quizmeister im Einzel. Sebastian Jacoby moderiert in Duisburg ein eigenes Kneipenquiz, für das er auch die Fragen selbst schreibt.

Der Auftritt Wolfgang Treppers in einer Samstagshow zur besten Sendezeit in der ARD ist ein weiteres Beispiel für dessen steile Karriere. Die liest sich so: Trepper moderierte von 1997 bis 2002 beim Lokalsender Radio Duisburg, wo er als Chef vom Dienst arbeitete, gemeinsam mit Marc Weiss die Satire-Show Streichzart. 2003 begann er eine Karriere als Profi-Kabarettist, als ihm nach seinem ersten Auftritt im Hamburger Schmidt-Theater dessen Intendant Corny Littmann riet, seine Radiotätigkeit aufzugeben und auf Tournee zu gehen. Trepper brachte bisher zahlreiche Soloprogramme auf die Bühne, in denen er gelegentlich auch gesellschaftskritische und kulturpolitische Themen aufgreift. Im Februar 2007 hatte er seinen ersten TV-Auftritt, dem unzählige folgten. Herausragend war gewiss auch seine Teilnahme an der Talkshow mit Markus Lanz. Dort unterhielt er sich mit Nikolaus Schneider, dem langjährigen Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, und mit dessen Ehefrau Anne. Trepper kennt Nikolaus Schneider und seine Ehefrau, die als Lehrerin gearbeitet hatte, schon aus seiner Jugendzeit.

In Duisburg ist Trepper häufig zu Gast. Schon Tradition ist sein jährliches Programm "Dinner for DU". Live auf der Bühne in Duisburg ist Wolfgang Trepper wieder am Freitag, 26. Mai, im Theater am Marientor zu erleben. Gemeinsam mit Mary Roos beleuchtet er dann, frech wie gewohnt, in der preisgekrönten Show "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" die Geschichte des deutschen Schlagers.

Karten gibt es unter www.rheinruhrticket.de oder telefonisch unter der Hotline: 01803-181118.

Quelle: RP